Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis (Nachtrag)

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bestenheid: Schlägerei auf Schulgelände

Aufgrund von Streitigkeiten ist es bereits am Freitagmittag, 3. Mai, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Wertheim-Bestenheid gekommen. Gegen 13.15 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem Pkw auf das Schulgelände an der Breslauer Straße gefahren. Dort hielt sich zeitgleich auch ein ihm bekannter 19-Jähriger in seinem Pkw auf. Beide stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Dann kam es zu einer Schlägerei, wobei der 20-Jährige leicht verletzt wurde. Zwei Freunde eilten ihm zur Hilfe. Anschließend begab sich der 20-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder im Verlauf des Freitags, 3. Mai, verdächtige Beobachtungen auf dem Schulgelände gemacht? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342/9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

