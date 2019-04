POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.04.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Beim Abbiegen von der Neckartalsstraße auf die Autobahn in Richtung Nürnberg verunfallte der Fahrer eines Hyundai i30 am Montagabend an der Autobahnanschlussstelle Untereisesheim. Der 31-Jährige schätzte offenbar seine Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn falsch ein und kam beim Linksabbiegen ins Schleudern. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei sowohl den Bordstein als auch ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall trat an seinem Pkw Flüssigkeit aus, für dessen Beseitigung die Feuerwehr alarmiert wurde. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Heilbronn-Neckargartach: Gestohlener Wagen aufgefunden

Möglicherweise schon seit Wochen stand ein Fiat Fiorino mit spanischem Kennzeichen in der Böllinger Straße in Neckargartach beim Sportgelände. Nun wurde bei einer Überprüfung bekannt, dass der Wagen von spanischen Behörden wegen Diebstahls ausgeschrieben ist. Der Wagen wurde sichergestellt. Im Inneren des Wagens befanden sich einige gelagerte Fahrzeugteile. Eine Zuordnung zu einem dortigen Anwohner war nicht möglich. Wer Hinweise zum Nutzer des Fiats geben kann, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden. Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Getränkemarkt

Vermutlich am vergangenen Wochenende stiegen Unbekannte über ein Fenster in einen Getränkemarkt in der Neckargartacher Straße in Heilbronn-Böckingen ein. Die Tat wurde am Montagmorgen entdeckt. Gestohlen wurde ein hoher, dreistelliger Bargeldbetrag. Mögliche Zeugen werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Dreister Fahrraddieb

Unter dem Vorwand, Kaufinteresse an einem Mountainbike zu haben, trug ein Mann, kurzerhand ein hochwertiges Fahrrad ins Untergeschoß eines Fahrradgeschäfts in der Heilbronner Südstraße. Dort ließ er die Reifen des Rades aufpumpen und entfernte sich mit dem Rad aus dem Laden. Wohin der Unbekannte am Montagnachmittag mit dem hochwertigen Rad der Marke Ghost verschwand, ist unklar. Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt: Älter als 50 Jahre, 175 - 180 Zentimeter groß, schlank mit athletischer Figur, gepflegtes Aussehen, sprach Deutsch ohne Akzent. Wer Hinweise zum mutmaßlichen Täter oder zum Verbleib des Rades der Marke Ghost lector 5.9, 29 Zoll, GX Eagle 12 Gang Schaltung mit schwarzem Rahmen und roter Schrift geben kann, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, in Verbindung zu setzen.

Neipperg / Nordheim: Unter Alkoholeinwirkung vom Motorrad gestürzt

Trotz knapp über einem Promille Alkohol in der Atemluft stieg ein 37-Jähriger am Montagabend auf seine Kawasaki Ninja. Auf der Strecke zwischen Neipperg und Nordheim verlor der Fahrer gegen 23.20 Uhr die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Hierbei wurde seine Sozia leicht verletzt. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Brackenheim: BMW beschädigt und geflüchtet

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend wurde in der Burgstraße in Brackenheim ein dort abgestellter BMW beschädigt. Das Fahrzeug stand auf Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Als Verursacher kommt ein weißer Pkw in Frage. Dessen Nutzer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zum Unfall werden an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, erbeten.

Unterheinriet: Frau bei Unfall verletzt

Infolge zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit und Ortsunkenntnis geriet der 34-jährige Fahrer eines Ford S-Max in einer scharfen Rechtskurve der Landesstraße 1111, zwischen Vorhof und Untergruppenbach auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, mit einem entgegenkommenden Citroën. Dessen Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Citroën musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße musste bis 19 Uhr voll gesperrt werden. Bereits am Vormittag hatte die Verkehrpolizeidirektion Weinsberg auf der unfallträchtigen Landesstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf einem auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzten Abschnitt zwischen Heilbronn und Untergruppenbach wurden zwischen 8 und 14 Uhr insgesamt 1.180 Fahrzeuge gemessen. 25 Fahrzeuglenker davon mussten zur Anzeige gebracht werden. Der Spitzenreiter lag bei gemessenen 125 km/h und muss nun vier Wochen auf seinen Führerschein verzichten.

