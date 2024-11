Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Geparktes Auto gestreift - unbekannter Unfallgegner gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.11.2024, in der Zeit zwischen 07:50 Uhr - 08:45 Uhr, ist in der Mangestraße in Wutöschingen ein geparktes Auto stark beschädigt worden. Der Verursacher ist unbekannt. Der Unbekannte streifte den am Fahrbahnrand geparkten weißen Peugeot und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der rechte Außenspiegel und die rechte Seites des Peugeot wurden beschädigt. Der Polizeiposten Wutöschingen, 07746 9285-0, bittet um Hinweise. Diese nimmt auch das Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell