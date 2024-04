Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.04.2024 versuchte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, in drei Einfamilienhäuser in der Sophie-Scholl-Straße in Endingen einzubrechen. Der Unbekannter rüttelte an den Hauseingangstüren der Häuser und versuchte anschließend, die Türen mit einem Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Die Versuche misslangen. Es entstand lediglich Sachschaden an den Türen.

Der Polizeiposten Endingen 07642-9287-0 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen unter Tel.: 07641-582-0 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell