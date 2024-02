Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der L 160 (Pritsche)

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 27.02.2024, gegen 18:40 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der L 160 zwischen Unterlauchringen und Kadelburg von der Fahrbahn geraten. Der 39-jährigen Mercedes-Fahrerin soll ein grauer Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Sie wich nach rechts aus und touchierte einen Leitpfosten, so dass die gesamte Beifahrerseite zerkratzt wurde. Der Sachschaden am Mercedes-Benz dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen. Der Kleinwagen fuhr in Richtung Lauchringen davon. Unmittelbar nach dem Unfall hielt ein roter Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen an. Diese Insassen und andere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, zu melden.

