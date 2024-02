POL-FR: Schopfheim: Geparkter Jaguar angefahren - 10000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall gestorben ist ein 69-jähriger Autofahrer am 19.02.2024 in Freiburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann die Mercystraße bergabwärts, als er um circa 13.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen einen Baum und stürzte rückwärts etwa fünf Meter tief eine Böschung hinab. Der 69-Jährige wurde in ein ...

