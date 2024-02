Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Tulla-/Hans-Bunte-Straße, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer, hier: Zeugenaufruf

Freiburg Stadtkreis

Am Freitag, 09.02.24, gegen 14.30 Uhr querte ein Fahrradfahrer an der Kreuzung Tullastraße/Hans-Bunte-Straße die Fußgängerfurt an der Lichtzeichenanlage. Hierbei kam es zur Kollision mit einem aus der Tullastraße fahrenden LKW, welcher den Fahrradfahrer erfasste. Bei dem Sturz nach der Kollision zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizei in Freiburg unter Tel.: 0761/882-3100 zu melden.

