Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Grand malheur - Zeitungsausträger rollt Pkw davon

Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.01.2024, gegen 04.00 Uhr, rollte einem Zeitungsausträger sein Pkw davon und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Beim Einwurf von Zeitungen bemerkte der 47-jährige Austräger, wie sein Pkw in der stark abschüssigen Elisabethenstraße anfing rückwärts zu rollen. Er sei noch dem talwärts rollenden Pkw hinterhergerannt, stürzte aber dabei. Nach einer Rollstrecke von etwa 25 Metern kollidierte der Pkw mit einer Grundstücksmauer. Durch den Sturz zog sich der Austräger leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Am Pkw entstand ein Totalschaden, welcher auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell