Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Am helllichten Tag Pedelec aus offener Garage entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.12.2023, gegen 15.20 Uhr, entwendete ein unbekannter Mann ein hellblaues Pedelec der Marke Kelly samt Ladekabel, welches unverschlossen in der Niederholzstaße in einer offenen Garage stand. Der Geschädigte sah noch den Unbekannten mit dem Pedelec aus der Garage laufen und nahm die Verfolgung auf. Der Unbekannte konnte mit dem Pedelec unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und heller Hose. Der Unbekannte habe eine Bauchtasche dabeigehabt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell