Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von Auto erfasst und verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag 26.10.2023 überquerte eine Gruppe Fußgänger die Landesstraße 104 um in die Straße "Am Weinberg" in Vogtsburg Burkheim zu gelangen. Eine in Fahrtrichtung Breisach heranfahrende Pkw-Lenkerin leitete eine Vollbremsung ein und rutschte auf der regennassen Fahrbahn in einen der Fußgänger. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Das Polizeirevier Breisach ermittelt nun den genauen Unfallhergang und die Unfallursache. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell