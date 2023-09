Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Radfahrer verletzt, Unfallverursacher fährt weiter

Freiburg (ots)

March - Bereits am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 17:20 Uhr ereignete sich in der Landstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nun bittet das Polizeirevier Breisach um Zeugenhinweise. Der Fahrradfahrer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand den Radweg vom Bahnhof kommend in Richtung L 116, als vor ihm ein Pkw nach links in die Hochdorfer Straße abbog, ohne auf den geradeaus weiterfahrenden bevorrechtigten Radfahrer zu achten. Dieser musste, um eine Kollision zu vermeiden, eine Vollbremsung machen und stürzte hierbei auf die Fahrbahn, wo er sich so schwere Verletzungen zuzog, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Es soll sich hierbei um einen hellen SUV mit seitlichen grünen Streifen gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel. 07667/91170 entgegen.

