POL-FR: Kandern: Roter Kleinwagen auf Schwimmbadparkplatz beschädigt - Polizei sucht unbekannte Zeugin!

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24./25.08.2023, Zutritt in einen Tabakladen in der Hauptstraße. Der entstandene Diebstahlschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Hauptstraße gemacht haben, sich zu melden. md/bw Medienrückfragen bitte an: ...

mehr