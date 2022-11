Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zu schnell auf die Autobahn aufgefahren und ins Schleudern gekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Samstag, 05.11.2022, gegen 15.40 Uhr, an der Anschlussstelle Lörrach Mitte auf die Autobahn A 98 in Fahrtrichtung Rheinfelden auffahren und kam in dem Kurvenbereich vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen ins Schleudern. Er kam mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Pkw-Fahrer, obwohl dieser die Gefahr erkannte und seinen Pkw fast bis zum Stillstand abbremste. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw des 65-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

