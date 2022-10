Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Reifenstecher in Herten unterwegs

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter zerstach in dem Zeitraum von Sonntag, 23.10.2022, bis Montag, 24.10.2022 an zwei Fahrzeugen insgesamt fünf Reifen. Beide Fahrzeuge standen in der Rheinstraße in Herten. Es wird vermutet, dass der Unbekannte ein Messer benutzte. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

