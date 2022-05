Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seinen schwarzen Mercedes stellte am Freitag, 29.04.2022 gegen 18.10 Uhr ein 54 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz einen Feinkost Marktes in der Schwedenstraße ab. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte war dieses am hinteren Radkasten beschädigt. Durch Videoaufnahmen und zwei Zeugen konnte der vermeintliche Unfallverursacher ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Um den Unfall vollends aufklären zu können sucht das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) den zweiten Zeugen, der beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Dieser und eventuell weitere Zeugen werden gebeten sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

