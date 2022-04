Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Getränkeautomat vor Postfiliale beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Auf den Inhalt eines Getränkeautomaten vor der Postfiliale im Pflughof hatten es Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag, 24.04./25.04.2022 und in der Nacht von Montag auf Dienstag, 25.04./26.04.2022, abgesehen. Beim ersten Versuch an die Getränke zu kommen wurde die Schutzvorrichtung im Automaten beschädigt. An die Getränke gelangten die Unbekannten aber nicht. Eine Nacht später wurde wieder versucht den Getränkeautomaten zu plündern. Auch dieser Versuch scheiterte. Dabei wurden die Warenausgabeklappe und der Fahrmechanismus der Warenausgabe beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum an der Postfiliale gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell