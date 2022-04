POL-FR: Waldshut-Tiengen: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus - Kind verletzt

Freiburg (ots) - In Tegernau brachen Unbekannte am Donnerstag, 14.04.2022, gegen 00.10 Uhr, in eine Geschäftsstelle eines Geldinstitutes ein. Nach Sachlage hielten sie sich mehrere Stunden in den Räumlichkeiten auf, um einen in einem Büro stehenden Geldschrank gewaltsam zu öffnen. Den Unbekannten gelang es nicht ...

mehr