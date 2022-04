POL-FR: St.Blasien: Jugendliche am Busbahnhof von Bus umgestoßen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Zwischen Samstag- und Sonntagmittag, 09./10.04.2022, ist ein geparkter Audi Kombi in Wehr von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Der Audi stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnbahn in der Straße In den Höfen an der Einmündung zur Schopfheimer Straße. Am Audi wurde die Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei rund 2000 Euro liegen. Als verursachendes Fahrzeug kommt nach der ...

