POL-FR: Breisach: Erneuter Einbruch in Kiosk

Nachdem am Mittwoch, 16.03.2022 bereits durch bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in Breisach eingebrochen worden ist, wurde in denselben Kiosk am Sonntag, dem 20.03.2022 zwischen 02:00 Uhr und 04:50 Uhr erneut eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt, in dem sie die, nach dem letzten Einbruch provisorisch angebrachten Abdeckungen entfernten. Den Tätern gelang es eine unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen, Rubellose und Bargeld zu entwenden.

In wie weit die beiden Einbrüche in den Kiosk in Verbindung stehen ist Teil der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Breisach führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter Tel. 07667-91170 zu melden.

