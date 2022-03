Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Personen auf der B3/B 294

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:28 Uhr, wurde auf der B3/B294, zwischen dem Zubringer Freiburg-Nord und der Verzweigung Richtung Emmendingen bzw. Waldkirch, ein Verkehrsunfall gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 31-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Mazda die B3 von Emmendingen her kommend in Richtung Freiburg. Dabei kam er aus noch unbekannten Gründen noch vor dem Fahrbahnteiler auf die Gegenfahrbahn, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem ordnungsgemäß in Richtung Emmendingen/Waldkirch fahrenden Pkw VW Polo. In beiden Fahrzeugen wurden jeweils zwei Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die B3/B294, Fahrtrichtung Emmendingen/Waldkirch, musste für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme bis 01:00 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 4 Rtw und einem Notarzt vor Ort.

Die Unfallaufnahme hat das Polizeirevier Waldkirch mit Unterstützung der Verkehrspolizei Freiburg übernommen.

VV/FLZ

