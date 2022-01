Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto überschlägt sich - eine leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Freitag, 07.01.2022 gegen 19.20 Uhr eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Mitsubishi Colt zwischen der Hebelstraße und der Fußbrücke alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Anschließend befuhr sie eine rechts befindlichen Lärmschutzwall und überschlug sich. Das Fahrzeug kam quer auf der Fahrbahn in Richtung Zell wieder zum Stillstand. Die 21-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an ihrem Fahrzeug steht noch nicht fest.

md/tb

