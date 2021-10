Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: 71-Jähriger nach vorangegangenem Sturz verstorben - Nach aktuellem Kenntnisstand keinerlei Hinweise auf unmittelbare Beteiligung Dritter

Freiburg (ots)

Am gestrigen Montag, 06.10.2021, in einem Klinikum verstorben ist ein 71-jähriger Deutscher. Der Aufnahme in das Klinikum vorangegangen war ein Sturz, der sich im Rahmen einer polizeilichen Überprüfung im Bereich der Schwarzwaldstraße in Denzlingen ereignete. Die Überprüfung erfolgte, da der Verstorbene zuvor die Nachtruhe der Anwohnerinnen und Anwohner am 03.09.2021 gegen Mitternacht gestört haben soll. Während der Sachverhaltsklärung durch die Polizeikräfte vor Ort stürzte der 71-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand ohne jegliche Einwirkung Dritter und verletzte sich hierbei so schwer, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Durch die lebenserhaltenden Maßnahmen gelang es zunächst, den Zustand des nunmehr Verstorbenen zu stabilisieren.

Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache und -umstände werden beim Kriminalkommissariat Emmendingen geführt.

ml

