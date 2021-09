Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Unfallflucht - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Sonntag, 12.09.2021 gegen 12:00 Uhr, bog eine Fahrzeugführerin in Eichstetten von der Hauptstraße kommend nach rechts in die Bahlinger Straße in Fahrtrichtung Bahlingen ab. Hierbei stieß sie mit zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw zusammen und entferne sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Bahlingen. Die unbekannte Fahrzeugführerin war mit einem dunklen Pkw unterwegs, welcher vorne rechts beschädigt sein muss.

An den beiden geschädigten Fahrzeugen, einem Audi A4 und einem VW Transporter, entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

