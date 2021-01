Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kabeldiebstahl von Firmengelände

Wittenförden (ots)

Von einem Firmengelände in Wittenförden haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag insgesamt rund 1.000 Meter Strom- und Kupferkabel gestohlen. Dabei ist der betroffenen Firma ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Täter beschädigten zunächst einen Grundstückszaun und gelangten anschließend auf das Firmengelände, wo sie von mehreren Großrollen Kabelstränge abwickelten und diese anschließend stahlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Wie sich am Dienstagmorgen herausstellte, hatten sich die Täter zuvor auch auf anderen Firmenhöfen umgesehen und sie betreten. Dabei hinterließen sie Sachschaden an den Umfriedungen bzw. Umzäunungen. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Kriminalpolizei in Hagenow entgegen (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

