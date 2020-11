Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (63) wird zwischen Auto und Garagentor eingeklemmt

BochumBochum (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 63-jähriger Bochumer am Dienstagabend, 10. November, zugezogen - er wurde zwischen seinem Auto und seinem Garagentor eingeklemmt.

Gegen 18.15 Uhr hatte der Mann seinen Wagen in seiner Einfahrt im Bereich Lütge Heide in Bochum-Werne abgestellt. Nach aktuellem Ermittlungsstand stieg er aus, um das Garagentor zu öffnen - allerdings offenbar ohne die Handbremse zu ziehen. Das Auto setzte sich in der abschüssigen Einfahrt in Bewegung, sodass der 63-Jährigen schließlich zwischen Kühlergrill und Garagentor eingeklemmt wurde.

Sofort eilten Nachbarn zur Hilfe und befreiten den Mann, der bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten hatte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell