Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei aufgrund mehrerer Versammlungen im Freiburger Stadtgebiet im Einsatz

Freiburg (ots)

Am 24.07.2021 war das Polizeipräsidium Freiburg, mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, im Freiburger Stadtgebiet im Einsatz. Eine Versammlung mit ca. 900 Teilnehmern startete um 14 Uhr am Rathaus im Stühlinger. In der Folge führte der Aufzug durch die Freiburger Stadtteile Stühlinger und Haslach und endete um 17:10 Uhr am Konzerthaus Freiburg. Während des Aufzuges kam es mehrfach zum Abbrennen von Pyrotechnik. Im Bereich Markgrafenstraße/ Ecke Gerstenhalmstraße wurden Einsatzkräfte aus dem Demonstrationszug heraus mit einem Feuerlöscher besprüht. Dabei wurden nach aktuellem Kenntnisstand elf Polizeibeamte verletzt. Zwei der Beamten mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Tatverdächtige konnten kontrolliert werden, die Ermittlungen hierzu laufen. Während des Vorfalls musste durch die Polizei unmittelbarer Zwang in Form von Pfefferspray und dem Einsatzstock angewandt werden. Aufgrund des Einsatzes kam es zeitweise zu Verkehrsstörungen, welche sowohl den Pkw- als auch den Straßenbahnverkehr betroffen haben. Bei weiteren Veranstaltungen, welche an diesem Tage stattfanden, gab es nach derzeitigem Kenntnisstand keine Vorkommnisse. ff/oec

