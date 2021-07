Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Freiburg-Waldsee: Zwei Frauen durch Unbekannten sexuell belästigt - Zeugenaufruf" - Hier: Tatverdächtiger ermittelt

Ein Tatverdächtiger konnte nach einem Zeugenhinweis ermittelt werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ursprungsmeldung:

Zwei Frauen sexuell belästigt haben soll ein Unbekannter am 26.06.2021 in Freiburg-Waldsee. Wie die Geschädigten der Polizei im Nachgang mitteilten, habe sich der Vorfall zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr in der Kartäuserstraße (Höhe Ottiliensteg) ereignet.

Demnach saßen die Geschädigten auf einer Parkbank, als sie von dem Unbekannten in sexueller Absicht angesprochen und belästigt wurden. Als die Geschädigten sich wehrten, beleidigte er diese in französischer Sprache und entfernte sich in Richtung Jugendherberge. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Circa Anfang 20 Jahre, circa 1,65 Meter groß, dunkle wellige Haare, eher dunkler Teint, trug eine dunkle Kappe und einen hellgrauen Kapuzenpullover, sprach Französisch.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegen.

