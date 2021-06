Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Kinder verdächtig angesprochen -Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwoch, 16.06.2021, gegen 10:15 Uhr, sprach ein Fahrradfahrer in der Freiburger Straße in Breisach, Höhe Oberlin-Kindergarten, zwei Mädchen (9 und 10 Jahre alt) in verdächtiger Weise an. Die Mädchen reagierten darauf nicht und liefen davon. Der Radfahrer verfolgte die Mädchen weiter bis ein anderer Radfahrer entgegen kam. Der Radfahrer der auf einem älteren Rad unterwegs war, wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 60-70 Jahre alt, weiße Haare, mitteleuropäisches Aussehen, kurze Hose, Flip-Flops.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell