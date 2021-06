Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung an Spielhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 04.06.2021, auf Samstag, 05.06.2021, zündete ein Unbekannter am Spielhaus im Neumattweg zwei Flyer an, die an der Eingangstür angebracht waren. Hierdurch wurde die Oberfläche der Eingangstür beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

