Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rotlicht missachtet - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Nach Sachlage hatte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer am Montag, 24.05.2021, gegen 19.40 Uhr, an der Kreuzung Freiburger Straße / Wiesentalstraße das Rotlicht missachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem 51-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Wiesentalstraße in Richtung Schopfheim befuhr. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 45.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

