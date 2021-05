Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw macht sich selbstständig und überschlägt sich

Freiburg (ots)

Eine Frau stellte am Dienstag, 25.05.2021, gegen 12.30 Uhr, ihren Pkw in der Straße "Ob der Bruck" ab. Aufgrund mangelhafter Sicherung machte sich der Pkw auf der Gefällstrecke selbstständig, rollte am linken Straßenrand entlang, kippte an einem Hang um, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden).

