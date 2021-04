Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall mit Sachschaden -

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwoch, 14.04.2021, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Grüngärtnerweg in Breisach, in Fahrtrichtung Norden. Da er entgegen des Rechtsfahrgebotes die Fahrbahn ziemlich mittig befuhr, kollidierte er mit dem Pkw einer 62-Jährigen, welche von der Sudermannstraße nach rechts in den Grüngärtnerweg einbog.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 14 000 Euro.

