Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 52-jährige Rollerfahrerin befuhr am Dienstag, 30.03.2021, gegen 19.30 Uhr, in Minseln die Wiesentalstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Adelhausen. Eine PKW-Fahrerin kam von der Nordschwabener Straße und bog auf die Wiesentalstraße ab. Hierbei übersah sie wohl die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Die Rollerfahrerin wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Die verletzte Rollerfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell