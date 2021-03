Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Hund verhindert Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, 13.03.2021, gegen 21.30 Uhr, kam es in Haltingen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein Unbekannter hebelte in der Gleichenstraße an einem Zweifamilienhaus eine Wohnungstür auf. Beim Öffnen der Wohnungstür schlug der Hund der Wohnungsinhaberin an und verbellte den Unbekannten. Dieser zog die Tür zu und konnte unerkannt entkommen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

