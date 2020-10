Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Aus einer Tiefgarage am Himmelberg wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Die unbekannten Täter haben das Fahrrad offensichtlich vom Schloss abgesägt. Die Polizei sucht Zeugen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarz-graues Herren-Montainbike der Marke Bulls.

Marl:

Auf der Max-Reger-Straße ist am Mittwochvormittag ein Einbrecher auf frischer Tat gesehen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Täter zunächst die Eingangstür aufhebeln, was aber nicht gelang. Anschließend hebelte er das Küchenfenster auf und kam so ins Haus. Weil der Bewohner verdächtige Geräusche gehört hatte, schaute er nach und entdeckte dabei den Einbrecher. Der unbekannte Mann lief daraufhin weg - er flüchtete durch das Küchenfenster. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,85m groß, schlank, dunkle Kleidung, dunkle Kopf- und Gesichtsbedeckung.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

