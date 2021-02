Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Kradfahrer stürzt auf Ölspur - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Kradfahrer befuhr am Sonntag, 21.02.21, gegen 17.00 Uhr, die Landstraße 139 von Adelhausen kommend in Richtung Maulburg. In einer Linksbiegung, am Ende einer ausgeprägten mehr als 100 Meter langen Ölspur auf der Fahrbahn, kam der Kradfahrer ins Rutschen und streifte im Anschluss an der Schutzplanke entlang. Wegen dem Verdacht einer Rückenverletzung wurde der Kradfahrer mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war längere Zeit gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

