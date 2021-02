Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Dienstag den 02.02.2021, wurde gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Freiburger Straße ein geparkter Pkw durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern.

Ein aufmerksamer Passant verfolgte den Unfallablauf und übergab das notierte Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges dem Geschädigten. Dieser erstattete im Anschluss Strafanzeige bei der Polizei wegen der begangenen Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell