Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Pkw auf Drogerieparkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf den Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße stellte am Mittwoch, 20.01.2021 gegen 14.45 Uhr eine 67 Jahre alte Frau ihren VW T-Cross ab und ging einkaufen. Als sie um 15.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses am hinteren rechten Fahrzeugheck stark beschädigt. Der Sachschaden muss beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die den Unfall beobachten haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

