Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++Albbruck: Kollision zwischen Lkw und Pkw - B 34 komplett gesperrt+++

Freiburg (ots)

Nach einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw am Donnerstag, 21.01.2021, gegen 07:00 Uhr, auf der B 34 in Höhe Albbruck ist die B 34 komplett gesperrt. Die Rettungsmaßnahmen dauern an. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Er wird nachberichtet.

