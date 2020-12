Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung: Freiburg-Stühlinger: 80-jähriger Mann wird von Jugendlichen angegriffen - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Hier: Korrektur des Alters des Mannes

Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 60-jährigen Mann.

-Erstmeldung-

Am 17.12.2020 gegen 18:45 Uhr soll auf dem Sportplatz in der Klarastraße in Freiburg ein 80-jähriger Mann von Jugendlichen angegriffen worden sein.

Laut Zeugenaussage sprach er die Jugendlichen an, da diese auf dem Sportplatz Pyrotechnik zündeten. Daraufhin seien zwei Jugendliche auf den Mann zugegangen und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Als der 80-Jährige auf dem Boden lag, sollen die Jugendlichen auf ihn eingetreten haben. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung Stühlinger Kirchplatz.

Die ca. 15-17-jährigen männlichen Jugendliche sollen ein "Südländisches" Erscheinungsbild haben. Sie seien ca. 1.75 - 1.80 Meter groß, einer soll einen hellen und der andere einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben.

Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Freiburg rund um die Uhr unter 0761 882-2880 entgegen.

