POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß von Radfahrer und Fußgängerin

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 11.20 Uhr, bei der Ein- und Ausfahrt zum Hebelpark in der Bahnhofstraße. Vom Hebelpark herkommend befuhr ein 14 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad den Weg und beabsichtigte, nach rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen. Zeitgleich lief eine 84 Jahre alte Frau mit ihrem Ehemann und der Tochter in gegengesetzter Richtung auf dem Gehweg. In Höhe der Einfahrt zum Hebelpark kreuzten sich dann die Wege und es kam zum Zusammenstoß des 14-jährigen mit der 84-jährigen. Beide stürzten auf den Gehweg, wobei sich die Seniorin am Kopf verletzte und vom DRK ins Krankenhaus verbracht werden musste. Der Junge blieb unverletzt, an seinem Fahrrad entstand minimaler Sachschaden.

