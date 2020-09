Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

Breisach - Am vergangenen Wochenende wurden von Beamten des Polizeireviers Breisach bei Verkehrskontrollen zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. Am Samstag, 12. September, wurde gegen 22:40 Uhr am Grenzübergang in Breisach ein Autofahrer überprüft, bei dem der Atemalkoholtest knapp 2,3 Promille anzeigte. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Knapp 1,5 Promille lautete der Wert bei einem Autofahrer, der am 13. September 2020, um 04:15 Uhr, in der Hafenstraße in Breisach kontrolliert wurde. Bei beiden wurden Blutentnahmen durchgeführt und - soweit vorhanden - die Fahrerlaubnisse in Verwahrung genommen. Sie werden angezeigt.

