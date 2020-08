Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 zwischen Posthalde und Burg-Birkenhof: Straßenverkehrsgefährdung durch weißen Kleinwagen - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, nach 23.00 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer eines weißen Kleinwagens die B31 von Hinterzarten in Richtung Freiburg. Eine Zeugin beobachtete, wie dieser zwischen Posthalde und Falkensteig in Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr gekommen sein soll. Dabei dürften mehrere Fahrzeugführer gefährdet worden sein.

Eine Zeugin meldete der Polizei das verdächtige Fahrzeug, woraufhin der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Die Beamten stellten eine leichte Alkoholisierung bei dem Mann fest.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen bzw. den geschädigten Fahrzeugführern. Diese mögen sich bitte beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der 0761/882-4421 melden.

ts

