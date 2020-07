Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Radfahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.20, gegen 20.25 Uhr, fuhr eine 58-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec auf der Kirchstraße in Richtung Bamlach. Kurz vor der Ortseinfahrt geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell