Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Wem gehört der Schlüsselbund?

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Durch einen Sarstedter Bürger wurde bereits am 05.07.2020 in der Straße Auf der Welle in Sarstedt ein auffälliger Schlüsselbund gefunden, der bislang noch nicht bei der Polizei Sarstedt abgeholt wurde. Das Schlüsselbund besteht aus einer Kette, Karabinerhaken, Kupferhülse, Silberring, Haus- oder Wohnungstürschlüssel, 1 Flaschenöffner mit der Beschriftung Fackelmann und ein Flaschenöffner mit Frauenkopf. Der Eigentümer kann den Schlüssel bei der Polizei Sarstedt abholen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell