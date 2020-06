Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Gartenhütten - Polizei sucht Zeugen

In drei Gartenhütten wurde vergangenen Donnerstag auf Freitag, 11./12.06.2020, eingebrochen. Durch eine abgeschlossene Gittertür verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Gartengrundstücken an der Wiese. Die Türen der Gartenhütten wurden gewaltsam aufgebrochen und eine Kabeltrommel sowie mehrere Packungen Tabak gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 120 Euro, der Sachschaden durch die Zerstörung auf 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum bei der Kleingartenanlage "An der Wiese" gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

