Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Außenspiegel möglicherweise von Umzugswagen abgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren schwarzen Audi parkte am Montag, 24.02.2020, gegen 14.00 Uhr, eine 38 Jahre alte Frau am Fahrbahnrand der Adelsberger Straße während des Umzuges in Zell. Als sie gegen 16.30 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren war. Am Audi konnten deutliche rote Farbantragungen festgestellt werden. Des Weiteren konnte ein rot bemaltes Zeitungspapier im Spiegel steckend gesichert werden. Nach Sachlage könnte ein Umzugswagen mit rotem Pappmaschee-Aufbau oder ähnlichem in Betracht kommen, welcher nach Adelsberg oder Gresgen fuhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

