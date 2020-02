Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Wiehre - Sachbeschädigung durch Graffiti-Sprüher - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 12.02.2020 auf Donnerstag, den 13.02.2020 kam es in Freiburg Wiehre zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprüher. Nach polizeilichen Erkenntnissen sind in der Urach-, Bromberg-, Erwin- und Zasiusstraße weiße Farb-Schmierereien festgestellt worden. Der/Die Verursacher sind derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg Süd sucht Zeugen, die Angaben zu dem/den Täter/n machen können. Hinweise werden rund um die Uhr unter 0761 882-4421 entgegengenommen.

