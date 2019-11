Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht nach Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.11.19, gegen 09.35 Uhr, kam es in der Brückenstraße in Lörrach zu einem Unfall. Hierbei soll ein aus der Wirkergasse ausfahrender Klein-Lkw einen auf der Brückenstraße wartenden Peugeot gestreift haben. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro an dem Peugeot. Der Fahrer des Klein-Lkw mit weißem Kastenaufbau entfernte sich nach dem Streifvorgang unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen des Unfalles. Zum Unfallzeitpunkt sollen weitere Autofahrer im Bereich Wirkergasse und Brückenstraße gestanden haben.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell