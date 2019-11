POL-FR: Waldkirch: Verkehrssicherheit - Überwachung des fließenden Verkehrs

Polizeipräsidium Freiburg

Im Rahmen der personellen Möglichkeiten wirft die Polizei auch ein Auge auf die Verkehrssicherheit. Bei einer in Laufe der Woche durchgeführten Kontrolle des fließenden Verkehrs stoppten Beamte des Streifendienstes bereits nach wenigen Minuten mehrere telefonierende Autofahrer. Auch war eine Autofahrerin mit ihrem 8-jährigen Sohn unterwegs, der völlig ungesichert zwischen den Vordersitzen stand. Bereits bei etwas stärkeren Bremsungen oder ruckartigen Ausweichbewegungen kann so etwas fatale Folgen haben. Alle beanstandeten Autofahrerinnen und Autofahrer erwartet in den nächsten Tagen ein Bußgeldbescheid.

